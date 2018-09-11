Ещё
Турция обвинила США в необъективности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция обвинила США в необъективности в ближневосточном урегулировании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Ariel Schalit
США утратили свою объективную позицию в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке, закрыв представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне, говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя во вторник.
Американская администрация объявила о прекращении работы представительства ООП, объяснив свои действия отказом палестинцев от участия в мирных инициативах президента США Дональда Трампа и их намерением привлечь Израиль к Международному уголовному суду за оккупационную деятельность.
"Решение о закрытии представительства ООП в Вашингтоне вызывает беспокойство и является еще одним показателем того, что США утратили свою объективную позицию в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Это решение не будет служить другой цели, кроме поощрения попыток уничтожить перспективы урегулирования между обоими государствами (Палестиной и Израилем — ред.)", — говорится в заявлении Аксоя.
Отмечается, что Турция по-прежнему "будет находиться рядом с палестинским народом и поддерживать международные усилия, направленные на то, чтобы найти справедливое и устойчивое решение палестинского вопроса".
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению "Его надо остановить": как "ВИЧ-террористы" намеренно инфицируют людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей336
Любовница родила Петросяну ребенка62
Кремль одобрил желание пустить Навального на отбивную842
Поклонскую решили лишить поста283
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко73
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение