Норвежская и голландская полиция ищут соратника Ассанжа

МУРМАНСК , 11 сен — РИА Новости . Голландские следователи присоединились к норвежским коллегам для оказания помощи в поиске пропавшего 20 августа соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхёйса, изъято видео с камер наблюдения в норвежской провинции Ругалан, где через 10 дней после исчезновения голландца был зафиксирован сигнал его мобильного телефона, сообщают СМИ Норвегии

"Двое нидерландских следователей, специализирующихся на поиске пропавших людей, прибыли в Буде на севере Норвегии. На этой неделе, по плану, они будут работать в Буде", — сообщает издание Avisa Nordland.

Отмечается, что представители полиции обеих стран намерены сотрудничать в поиске пропавшего Кампхёйса, которого в последний раз видели 20 августа именно в Буде. По данным полиции, спустя 10 дней после исчезновения телефон соратника основателя WikiLeaks был ненадолго включен. Специалистам удалось вычислить сигнал в провинции Ругалан на юге Норвегии.

"Полиция изъяла видео в Ругалане, где был включен телефон сотрудника WikiLeaks через 10 дней после его исчезновения", — отмечает издание VG. Однако сообщается, что пока следователям не удалось обнаружить на видео самого Кампхёйса. "Тридцатого августа сигнал телефона был зафиксирован на нескольких телефонных станциях в Ругалане", — приводит издание слова представителя полиции провинции Нурлан Бьярте Валлы.

Полиция пока не подтверждает, что исчезновение Кампхёйса носит криминальный характер.

В конце августа голландская полиция объявила розыск 47-летнего кибераналитика Арьена Кампхёйса, об исчезновении которого сообщил его коллега. В последний раз его видели 20 августа в отеле в норвежском городе Будё, где он проводил отпуск. Один из свидетелей позднее заявил, что видел Кампхёйса в Дании. К поиску подключилась норвежская и датская полиция. На данный момент правоохранители не делают предположений о том, что могло случиться с мужчиной.

Житель Нидерландов Арьен Кампхёйс является экспертом по кибербезопасности и выступал в качестве консультанта для WikiLeaks, а также работал с агентством Рейтер

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.