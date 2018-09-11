Ещё
В Афганистане подорвался смертник: 10 человек погибли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Афганистане десятки человек погибли при подрыве смертника 

РИА Новости + ещё 4 38 минут назад
Фото: AP Photo / Rahmat Gul
Как писали Dni.Ru, в свои 72 года Михалков пытается везде успевать и очень много работает. И это уже не первая новость о госпитализации Михалкова за последнее время. В марте 2018 года появлялась информация о том, что Никита Сергеевич упал и ударился головой во время рабочей поездки. Режиссеру пришлось обращаться за помощью к медикам. Специалисты не обнаружили серьезных травм.
"Десятки человек убиты или ранены при атаке смертника в Нангархаре", — сообщается в Twitter телеканала.
Ранее сообщалось, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время протестов в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны. Протестующие требовали отставки шефа местной полиции.
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению "Его надо остановить": как "ВИЧ-террористы" намеренно инфицируют людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золотов вызвал Навального на дуэль330
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине226
Любовница родила Петросяну ребенка77
«Скоро на улицу будет опасно выходить»47
Михалкова прооперировали в Москве197
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:52
Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
06:53
Золотов вызвал Навального на дуэль
Общество Криминал
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
03:54
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине
В мире Украина
04:50
Восхитившегося танками Порошенко подняли на смех
В мире Армия
08:32
Любовница родила Петросяну ребенка
Шоу-бизнес
00:52
Крупнейшие учения в России связали с Сирией
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение