В Афганистане подорвался смертник: 10 человек погибли

В Афганистане десятки человек погибли при подрыве смертника

Как писали Dni.Ru , в свои 72 года Михалков пытается везде успевать и очень много работает. И это уже не первая новость о госпитализации Михалкова за последнее время. В марте 2018 года появлялась информация о том, что Никита Сергеевич упал и ударился головой во время рабочей поездки. Режиссеру пришлось обращаться за помощью к медикам. Специалисты не обнаружили серьезных травм.

"Десятки человек убиты или ранены при атаке смертника в Нангархаре", — сообщается в Twitter телеканала.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время протестов в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны. Протестующие требовали отставки шефа местной полиции.