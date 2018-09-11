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Международный уголовный суд ответил на угрозу США
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Международный уголовный суд ответил на угрозу США о санкциях 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Reuters
В Международном уголовном суде (МУС) заявили, что не обеспокоены заявлением советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о возможности введения американских санкций против ведомства. Об этом сообщает Reuters.
В заявлении инстанции отмечается, что МУС является беспристрастным и независимым учреждением, которое поддерживают 123 государства.
"МУС, будучи законным судом, будет продолжать неустанно выполнять свою работу в соответствии с этими принципами и ключевой идеей верховенства закона", — говорится в заявлении.
Ранее Болтон заявил, что Штаты могут ввести санкции в отношении Международного уголовного суда из-за расследования преступлений американских военных в Афганистане.
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