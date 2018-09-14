Шпионы ослабили Меркель

Скандал с мигрантами, которых преследуют на улицах Германии , выявил глубокий разрыв между канцлером Ангелой Меркель и контрразведкой. Всё это вносит раскол в коалицию Меркель и мешает её политике «открытых дверей».

Кризис разразился, когда Ханс-Георг Маасен, начальник Федерального ведомства по охране конституции (иначе говоря, контрразведки ФРГ) сказал, что заявления канцлера и представителя правительства Штеффена Зайберта о волне ненависти к мигрантам в Хемнице являются недостоверными, пишет Reuters . Просмотр видеозаписей о событиях в городе опровергают слова Меркель об охоте радикалов на беженцев.

Маасен считает, что недостоверная информация распространялась, чтобы отвлечь общественность от убийства в Хемнице. Точка зрения главного контрразведчика находится в явном противоречии с официальной — оценка, которую дают Ангела Меркель и её пресс-секретарь Штеффен Зайберт, сводится к тому, что события «очень чётко показали ненависть», терпеть которую нельзя. Корни этого скандала — в событиях 26 августа, когда в Хемнице от ножевых ранений скончался 35-летний немец. По данным следствия, нападавшими были мигранты из Сирии Ирака — двоих из них впоследствии удалось отследить и арестовать. В городе после этого прошли демонстрации, сопровождавшиеся серьёзными беспорядками.

Контрразведка VS Канцлер

Весь политический истеблишмент Германии поспешил дать оценку высказыванию Маасена. Прозвучали многочисленные призывы отправить его в отставку. Заодно политики оценили и Меркель.

«Для более решительного канцлера этого было бы достаточно, чтобы уволить его», — считает Карстен Никель из организации Teneo Intelligence.

Меркель, осудив Маасена за его мнение, оказалась между двух огней: между Христианским общественным союзом (партией ХСС), которая поддерживает Маасена, и партнёром по коалиции, партией левых социал-демократов (СПД), которые убеждены, что Маасен потерял доверие и должен уйти.

Канцлер в этой ситуации выглядит слабой, её коалиция находится в кризисе, считают западные аналитики, подвергая сомнению способность Меркель эффективно участвовать в решении таких актуальных проблем, как Brexit, реформа Европейского Союза и торговые войны с Соединёнными Штатами.

«Проблема миграции, несомненно, продолжит преследовать Меркель до конца её срока», — высказывается Никель.

Робин Александр, автор книги Die Getriebenen, где рассказано о том, как Меркель справлялась с кризисом мигрантов, отмечает непростые отношения между Меркель и контрразведчиками. Решение канцлера в 2015 году открыть границы Германии для беженцев, спасающихся от войны на Ближнем Востоке, стало ключевым.

«Для контрразведки осень 2015 года была катастрофой — не только для Маасена, но и для всех из них, — добавил он. — Между канцлером и BfV сегодня глубочайшая пропасть, раньше этого никогда не было в Германии».

По следам скандального заявления

Политический скандал, связанный с несогласием Ханса-Георга Маасена с оценками канцлера Ангелы Меркель событий в Хемнице, возможно, будет иметь глубокие последствия для правящей коалиции. Союзник Меркель по коалиции — Христианско-социальный союз (ХСС) — находится в крайне сложном положении перед выборами в Баварии, его позиции сильно ослабли на волне скандалов, связанных с миграционной политикой канцлера. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) может занять второе место на выборах в баварский парламент, а ХСС рискует потерять большинство в своей вотчине.

Агентство Bloomberg отмечает, что почти 70% немцев недовольны миграционной политикой канцлера. В ближайший месяц раскол в правящей коалиции будет нарастать, считает издание. «Коммерсант» в свою очередь напоминает: в период с 2014 по 2017 годы число заявок на убежище в ФРГ превысило отметку в 1,5 млн По большей части податели заявок — выходцы с Ближнего Востока и из Африки, в основном из таких стран, как Сирия, Ирак, Афганистан, Эритрея, Иран, Турция, Нигерия. Право оставаться в стране получили более 880 тыс. кандидатов в беженцы.