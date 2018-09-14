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Шпионы ослабили Меркель
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Шпионы ослабили Меркель 

News.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Скандал с мигрантами, которых преследуют на улицах Германии, выявил глубокий разрыв между канцлером Ангелой Меркель и контрразведкой. Всё это вносит раскол в коалицию Меркель и мешает её политике «открытых дверей».
Кризис разразился, когда Ханс-Георг Маасен, начальник Федерального ведомства по охране конституции (иначе говоря, контрразведки ФРГ) сказал, что заявления канцлера и представителя правительства Штеффена Зайберта о волне ненависти к мигрантам в Хемнице являются недостоверными, пишет Reuters. Просмотр видеозаписей о событиях в городе опровергают слова Меркель об охоте радикалов на беженцев.
Маасен считает, что недостоверная информация распространялась, чтобы отвлечь общественность от убийства в Хемнице. Точка зрения главного контрразведчика находится в явном противоречии с официальной — оценка, которую дают Ангела Меркель и её пресс-секретарь Штеффен Зайберт, сводится к тому, что события «очень чётко показали ненависть», терпеть которую нельзя. Корни этого скандала — в событиях 26 августа, когда в Хемнице от ножевых ранений скончался 35-летний немец. По данным следствия, нападавшими были мигранты из Сирии и Ирака — двоих из них впоследствии удалось отследить и арестовать. В городе после этого прошли демонстрации, сопровождавшиеся серьёзными беспорядками.

Контрразведка VS Канцлер

Весь политический истеблишмент Германии поспешил дать оценку высказыванию Маасена. Прозвучали многочисленные призывы отправить его в отставку. Заодно политики оценили и Меркель.
«Для более решительного канцлера этого было бы достаточно, чтобы уволить его», — считает Карстен Никель из организации Teneo Intelligence.
Меркель, осудив Маасена за его мнение, оказалась между двух огней: между Христианским общественным союзом (партией ХСС), которая поддерживает Маасена, и партнёром по коалиции, партией левых социал-демократов (СПД), которые убеждены, что Маасен потерял доверие и должен уйти.
Канцлер в этой ситуации выглядит слабой, её коалиция находится в кризисе, считают западные аналитики, подвергая сомнению способность Меркель эффективно участвовать в решении таких актуальных проблем, как Brexit, реформа Европейского Союза и торговые войны с Соединёнными Штатами.
«Проблема миграции, несомненно, продолжит преследовать Меркель до конца её срока», — высказывается Никель.
Робин Александр, автор книги Die Getriebenen, где рассказано о том, как Меркель справлялась с кризисом мигрантов, отмечает непростые отношения между Меркель и контрразведчиками. Решение канцлера в 2015 году открыть границы Германии для беженцев, спасающихся от войны на Ближнем Востоке, стало ключевым.
«Для контрразведки осень 2015 года была катастрофой — не только для Маасена, но и для всех из них, — добавил он. — Между канцлером и BfV сегодня глубочайшая пропасть, раньше этого никогда не было в Германии».

По следам скандального заявления

Политический скандал, связанный с несогласием Ханса-Георга Маасена с оценками канцлера Ангелы Меркель событий в Хемнице, возможно, будет иметь глубокие последствия для правящей коалиции. Союзник Меркель по коалиции — Христианско-социальный союз (ХСС) — находится в крайне сложном положении перед выборами в Баварии, его позиции сильно ослабли на волне скандалов, связанных с миграционной политикой канцлера. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) может занять второе место на выборах в баварский парламент, а ХСС рискует потерять большинство в своей вотчине.
Агентство Bloomberg отмечает, что почти 70% немцев недовольны миграционной политикой канцлера. В ближайший месяц раскол в правящей коалиции будет нарастать, считает издание. «Коммерсант» в свою очередь напоминает: в период с 2014 по 2017 годы число заявок на убежище в ФРГ превысило отметку в 1,5 млн По большей части податели заявок — выходцы с Ближнего Востока и из Африки, в основном из таких стран, как Сирия, Ирак, Афганистан, Эритрея, Иран, Турция, Нигерия. Право оставаться в стране получили более 880 тыс. кандидатов в беженцы.
Екатерина Тимошенкова, старший научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН: Высказывание Маасена о беженцах — его личная точка зрения. После событий в Хемнице в Германии очень сильно обострилась дискуссия — насколько правильным было решение об открытии границ беженцам. Сейчас им предстоят выборы в Баварии, и партия AfD опять раскачивает лодку. За счёт противоречий внутри правящей коалиции, «Альтернатива для Германии» набрала очки и находится сейчас на втором месте. Ситуация находится в стадии кипения весь последний год. Правящая коалиция — партии ХДС, ХСС и СДПГ — не способна конструктивно вести диалог между своими составляющими, особенно по вопросам миграции. Политики всех трёх партий спорят друг с другом. Это дестабилизирует ситуацию и отрицательно влияет на рейтинг. «Альтернатива для Германии» этим пользуется, что усугубляет и без того напряжённую ситуацию. То, что «альтернатива» пройдёт в баварский парламент, сомнений нет. Партия ХСС, на мой взгляд, сделала стратегическую ошибку ещё весной, избрав неверную тактику в отношениях с Меркель и пойдя на обострение. Они попытались играть на поле партии «Альтернатива для Германии». Обычно в таких случаях избиратель верит оригиналу, а не тем партиям, что пытаются копировать оригинал. И пока ситуация складывается таким образом, что ХСС не столь убедительна, как им хотелось бы быть.
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