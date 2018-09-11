Племянница Скрипаля пошутила про отравление в Солсбери

Племянница Скрипаля предположила, что станет «отравительницей из Солсбери»

Племянница Сергея Скрипаля Виктория , комментируя сообщения британских СМИ об увеличении количества «отравителей из Солсбери», сыронизировала, что среди подозреваемых скоро окажется она сама.

«Первоначально говорилось, что там было шесть человек и с ними была женщина в красном. Я думаю, что женщиной в красном в итоге окажусь я. Только я не знаю, как я попала в Англию, если мне визу не дают», — сыронизировала она в комментарии телеканалу «360».

По словам Скрипаль, «Россия практически доказала, что Петров — это вымышленный персонаж, а Боширов — вообще не Боширов, а другой человек». «Ну ладно, этих не берем. Давайте еще возьмем … Народу в России много — пока всех переберешь», — добавила Виктория Скрипаль.

Ранее британское издание Daily Mirror со ссылкой на источник сообщило, что круг подозреваемых в отравлении Скрипалей расширился: теперь их шестеро. Новых подозреваемых назвали «чистильщиками».