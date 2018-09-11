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Племянница Скрипаля пошутила про отравление в Солсбери
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Племянница Скрипаля предположила, что станет «отравительницей из Солсбери» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Племянница Сергея Скрипаля Виктория, комментируя сообщения британских СМИ об увеличении количества «отравителей из Солсбери», сыронизировала, что среди подозреваемых скоро окажется она сама.
«Первоначально говорилось, что там было шесть человек и с ними была женщина в красном. Я думаю, что женщиной в красном в итоге окажусь я. Только я не знаю, как я попала в Англию, если мне визу не дают», — сыронизировала она в комментарии телеканалу «360».
По словам Скрипаль, «Россия практически доказала, что Петров — это вымышленный персонаж, а Боширов — вообще не Боширов, а другой человек». «Ну ладно, этих не берем. Давайте еще возьмем … Народу в России много — пока всех переберешь», — добавила Виктория Скрипаль.
Ранее британское издание Daily Mirror со ссылкой на источник сообщило, что круг подозреваемых в отравлении Скрипалей расширился: теперь их шестеро. Новых подозреваемых назвали «чистильщиками».
В разговоре с газетой ВЗГЛЯД бывший советский разведчик Михаил Любимов заявлял, что в действиях Петрова и Боширова, как и во всей ситуации в целом, можно найти странности и нестыковки. По его словам, отравление Скрипалей группой из пяти-шести исключено. Любимов отметил, что столь массового заброса агентов-киллеров не было никогда, и для такого дела избыточным может стать привлечение даже двух исполнителей.
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