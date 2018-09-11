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Нидерланды помогали террористам в Сирии
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Нидерланды оказывали помощь террористическим группировкам в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В течение двух лет Нидерланды помогали вооруженным сирийским группировкам, в том числе «Джабхат аш-Шамие», которую власти страны сами же признали террористической. Скандальная информация стала известна благодаря расследованию голландских журналистов. Ранее власти объявили о прекращении помощи группировкам, не уточняя, кто именно получал поддержку.
Правительство Нидерландов поддерживало вооруженную группу «Джабхат аш-Шамия» («Левантский фронт») в Сирии, которая позже была признана прокуратурой страны террористической. Об этом свидетельствуют результаты расследования нидерландских изданий Nieuwsuur и Trouw. Как выяснили журналисты, в 2017 году Нидерланды тайно предоставили исламистскому движению униформу, пикапы и другое оборудование в рамках секретной госпрограммы NLA.
Программа была запущена в 2015 году. В течение двух лет Нидерланды поставляли «нелетальные товары» более двадцати вооруженным сирийским группировкам. Поддержку получали в том числе «вооруженные умеренно-оппозиционные группы», организации «по созданию гражданской полиции» в Сирии (Свободная сирийская полиция) и «Белые каски», активисты которой получили известность благодаря роликам в интернете о спасении мирных жителей из-под завалов (ранее в прессу не раз просачивались сведения о постановках подобных сюжетов). Всего за два года на NLA было потрачено около 70 млн евро.
В настоящее время в стране идет следствие над голландцем, который в 2015 году состоял в рядах «Джабхат аш-Шамия». В обвинительном заключении говорится, что группа является «салафитской и джихадистской», «стремится к созданию халифата» и что это преступная «организация с террористическими намерениями».
Журналисты пришли к выводу, что контроль за помощью различным сирийским группам был недостаточным. Власти мало информировали парламент.
Как передает РИА «Новости», в палате представителей нидерландского парламента оказались «шокированы» новостью. А в министерстве иностранных дел сообщили, что относятся к информации «очень серьезно», и подчеркнули, что это только укрепило их в решении прекратить программу помощи вооруженной оппозиции.
О прекращении помощи оппозиционным группам и другим организациям в Сирии в связи с неэффективностью программы правительство сообщило еще на прошлой неделе. Сообщалось, что программа «не принесла ожидаемых результатов», в то время как войска президента Сирии Башара Асада, по их мнению, «скоро одержат победу».
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