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Юлия Скрипаль приезжала к отцу за благословением
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Юлия Скрипаль приезжала к отцу за благословением 

Рамблер + ещё 2 47 минут назад
Фото: соцсети
Дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля Юлия приезжала в Великобританию со «счастливой вестью», чтобы попросить у отца благословения на свадьбу. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, перед визитом в Солсбери дочь Скрипаля продала московские апартаменты, ранее принадлежавшую ее отцу, и купила двухкомнатную квартиру на шестом этаже многоэтажки на западе Москвы.
Юлия Скрипаль планировала поселиться там с будущим мужем и их двумя собаками, а одну из комнат переделать в детскую.
Ранее СМИ писали, что жених женщины, 30-летний Степан Викеев не пытался связаться ни с ней, ни с ее семьей после покушения. По данным Daily Mail, мать Викеева связывают с российскими спецслужбами. Женщина якобы не дала благословения сыну на помолвку и сказала, что не хочет, чтобы он женился на «дочери предателя».
По одной из версий, Викеева специально подослали к Юлии Скрипаль, чтобы через нее следить за ее отцом.
Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами.
Четвертого марта на скамейке ТЦ в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. В апреле Юлия Скрипаль покинула больницу. В мае стало известно, что состояние ее отца улучшилось, его тоже выписали.
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