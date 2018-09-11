Юлия Скрипаль приезжала к отцу за благословением

По данным издания, перед визитом в Солсбери дочь Скрипаля продала московские апартаменты, ранее принадлежавшую ее отцу, и купила двухкомнатную квартиру на шестом этаже многоэтажки на западе Москвы

Юлия Скрипаль планировала поселиться там с будущим мужем и их двумя собаками, а одну из комнат переделать в детскую.

Ранее СМИ писали, что жених женщины, 30-летний Степан Викеев не пытался связаться ни с ней, ни с ее семьей после покушения. По данным Daily Mail, мать Викеева связывают с российскими спецслужбами. Женщина якобы не дала благословения сыну на помолвку и сказала, что не хочет, чтобы он женился на «дочери предателя».

По одной из версий, Викеева специально подослали к Юлии Скрипаль, чтобы через нее следить за ее отцом.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами.

Четвертого марта на скамейке ТЦ в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. В апреле Юлия Скрипаль покинула больницу. В мае стало известно, что состояние ее отца улучшилось, его тоже выписали.