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Нашедшей крысу в супе беременной предложили деньги на аборт
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Нашедшей крысу в супе беременной предложили деньги на аборт 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Беременная китаянка во время обеда обнаружила в супе дохлую крысу, пишет The Daily Mail.
Инцидент произошел в ресторане популярной сети быстрого питания Xiabu Xiabu. Женщина уже успела съесть несколько ложек, когда увидела в тарелке крысу.
Когда испуганная клиентка и ее муж обратились к персоналу заведения, те предложили им 20 тысяч юаней (около 3 тысяч долларов), чтобы сделать аборт и избавиться от ребенка, который мог пострадать из-за грызуна в еде.
Пока пострадавшая женщина проходила обследование в больнице, в ресторан наведалась санитарная инспекция.
Из-за многочисленных нарушений закусочную временно закрыли до их устранения. Представители сети опубликовали заявление, где указали, что всегда уделяли большое внимание безопасности продуктов и сделают все возможное, чтобы улучшить сервис.
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