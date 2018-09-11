Нашедшей крысу в супе беременной предложили деньги на аборт

Беременная китаянка во время обеда обнаружила в супе дохлую крысу, пишет The Daily Mail.

Инцидент произошел в ресторане популярной сети быстрого питания Xiabu Xiabu. Женщина уже успела съесть несколько ложек, когда увидела в тарелке крысу.

Когда испуганная клиентка и ее муж обратились к персоналу заведения, те предложили им 20 тысяч юаней (около 3 тысяч долларов), чтобы сделать аборт и избавиться от ребенка, который мог пострадать из-за грызуна в еде.

Пока пострадавшая женщина проходила обследование в больнице, в ресторан наведалась санитарная инспекция.

Из-за многочисленных нарушений закусочную временно закрыли до их устранения. Представители сети опубликовали заявление, где указали, что всегда уделяли большое внимание безопасности продуктов и сделают все возможное, чтобы улучшить сервис.