Восхитившегося танками Порошенко подняли на смех

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В Сети высмеяли Порошенко, восхитившегося видео с украинскими танкистами 

РИА Новости 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко на странице в фейсбуке поделился видеозаписью с танковых стрельб военнослужащих ВСУ.
"Натолкнулся в интернете на драйвовое видео наших танкистов. Молодцы, ребята! Вы — олицетворение мощи, боевого духа и неисчерпаемого оптимизма. Наша победа неминуема. Траки — сила", — говорится в подписи к ролику.
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Не все посетители страницы Порошенко поддержали восторг президента по поводу видео. Один из пользователей отметил, что танкисты должны ездить в комбинезонах, а не в трусах, и стрелять им следует не по "своей земле", а на полигонах.
"В этом клипе, кроме музыкального сопровождения, все свидетельствует об отсутствии его величества "порядка" в армии", — написал Serhiy Poliakov.
Другой пользователь заметил, что техника находится не в идеальном состоянии.
"Беда, ствол ржавый, танкисты без спецодежды. Совсем денег на армию нет? На банку краски и шаровары?" — пишет Артур Аветисов.
Ранее Порошенко публиковал кадры испытаний танка Т-72АМТ и пользователи также не смогли удержаться от саркастических комментариев. Например, президенту напомнили о провале украинских танкистов, занявших последнее место на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в апреле.
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