Украинские силовики обстреляли школу в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинские силовики во вторник обстреляли из гранатометов школу в самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

"Сегодня в 8.00 (совпадает с мск — ред.) киевские силовики, невзирая на "школьное перемирие", произвели обстрел школы в населенном пункте Михайловка (Золотое-5) с направления населенного пункта Золотое-4 из гранатометов и стрелкового оружия", — сказал Марочко.

Он добавил, что в данный момент все дети эвакуированы. Информация о разрушениях уточняется.