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Украинские силовики обстреляли школу в Донбассе
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Украинские силовики обстреляли школу в Донбассе, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Украинские силовики во вторник обстреляли из гранатометов школу в самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сегодня в 8.00 (совпадает с мск — ред.) киевские силовики, невзирая на "школьное перемирие", произвели обстрел школы в населенном пункте Михайловка (Золотое-5) с направления населенного пункта Золотое-4 из гранатометов и стрелкового оружия", — сказал Марочко.
Он добавил, что в данный момент все дети эвакуированы. Информация о разрушениях уточняется.
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