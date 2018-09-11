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Эрдоган призвал мир «остановить Асада»
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Эрдоган в колонке WSJ призвал мир «остановить Асада» 

Газета.ру + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Турецкий лидер считает, что если силы, подконтрольные правительству главы САР, проведут наступление на сирийскую провинцию Идлиб, то результатом станет «гуманитарная и геополитическая катастрофа».
По его словам, усиление террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) — это следствие, а не причина текущей ситуации в Сирии. Эрдоган также добавляет, что необходимо сдержать насилие в регионе с помощью международных сил, иным образом это приведет к появлению новых очагов терроризма. Кроме того, он отметил, что в Идлибе до сих пор действуют террористические ячейки. Их устранение возможно лишь с помощью международной контртеррористической операции, говорится в материале.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийского лидера Башара Асада в том, что цель его действий в Идлибе заключается не в уничтожении терроризма, а в борьбе с оппозиционными политическими силами. Тем самым, сирийский режим несет угрозу и для Турции, и для Европы, а также других регионов, считает турецкий глава.
Ранее сообщалось, что Турция готова работать с Россией для урегулирования ситуации в Идлибе.
«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории России.
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