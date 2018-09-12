В штате США ввели режим ЧП

В Джорджии ввели режим ЧП

Власти штата Джорджия ввели режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана «Флоренс», который приблизился к штатам Северная и Южная Каролины, передает «Интерфакс»

Метеорологи отмечают, что, несмотря на постепенное ослабление бури, которое ожидается в ближайшие сутки, «согласно прогнозам „Флоренс“ остается крайне опасным масштабным ураганом».

Атлантический сезон ураганов — условное название ежегодного периода формирования наиболее интенсивных ураганов в средней части северной половины Атлантического океана. Тропические циклоны, образующиеся в этой зоне, называются, в зависимости от интенсивности, ураганами, тропическими штормами или тропическими депрессиями. В период сезона метеорологические службы США и, в меньшей степени, других стран региона ведут активный мониторинг тропической активности. На севере Атлантики сезон ураганов проходит с 1 июня по 30 ноября. Пик наблюдается около 10 сентября.