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В штате США ввели режим ЧП
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В Джорджии ввели режим ЧП 

Национальная Служба Новостей + ещё 8 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Власти штата Джорджия ввели режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана «Флоренс», который приблизился к штатам Северная и Южная Каролины, передает «Интерфакс».
Метеорологи отмечают, что, несмотря на постепенное ослабление бури, которое ожидается в ближайшие сутки, «согласно прогнозам „Флоренс“ остается крайне опасным масштабным ураганом».
Атлантический сезон ураганов — условное название ежегодного периода формирования наиболее интенсивных ураганов в средней части северной половины Атлантического океана. Тропические циклоны, образующиеся в этой зоне, называются, в зависимости от интенсивности, ураганами, тропическими штормами или тропическими депрессиями. В период сезона метеорологические службы США и, в меньшей степени, других стран региона ведут активный мониторинг тропической активности. На севере Атлантики сезон ураганов проходит с 1 июня по 30 ноября. Пик наблюдается около 10 сентября.
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