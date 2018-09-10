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Адвокату Бутиной запретили давать СМИ комментарии
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Суд в США запретил адвокату Бутиной давать СМИ комментарии по ее делу 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: АР
Окружной суд США по округу Колумбия в понедельник запретил адвокату россиянки Марии Бутиной давать публичные комментарии в СМИ о ходе процесса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Такое распространение информации не поможет нам собрать непредвзятое жюри", — сказала судья. По ее словам, адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, неоднократно дававший интервью, использовал "слишком описательный язык", говоря о доводах обвинения.
Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
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