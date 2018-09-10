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Генсек НАТО посетит США
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Генсек НАТО посетит США с 12 по 14 сентября 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправится в США с трёхдневным визитом. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба североатлантического альянса у себя на сайте.
«Генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг отправится в Вашингтон, округ Колумбия, со среды 12 сентября по пятницу, 14 сентября 2018 года. В ходе своего визита Генеральный секретарь встретится с членами конгресса и высокопоставленными должностными лицами администрации», — сообщается в пресс-релизе.
Кроме этого, в планах Столтенберга выступление с докладом в Фонде «Наследие».
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Соединённые Штаты в конце сентября.
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