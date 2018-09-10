Генсек НАТО посетит США с 12 по 14 сентября

«Генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг отправится в Вашингтон, округ Колумбия, со среды 12 сентября по пятницу, 14 сентября 2018 года. В ходе своего визита Генеральный секретарь встретится с членами конгресса и высокопоставленными должностными лицами администрации», — сообщается в пресс-релизе.

Кроме этого, в планах Столтенберга выступление с докладом в Фонде «Наследие».