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Болтон рассказал об одном обещании Ким Чен Ына
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Болтон рассказал об обещании Ким Чен Ына провести денуклеаризацию за год 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Reuters
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын говорил своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину о готовности провести денуклеаризацию в течение одного года.
Об этом он заявил в ходе выступления в Вашингтоне.
Болтон напомнил, что лидер КНДР заявил в апреле 2018 года президенту Южной Кореи о намерении провести денуклеаризацию.
«Он пообещал сделать это быстро и сказал: «Мы можем сделать это за два года». Мун Чжэ Ин сказал ему: «А почему бы нам не сделать это за год?». Ким Чен Ын ответил: «Мы сделаем это за год», — заявил Болтон.
Ранее стало известно, что делегация Южной Кореи отправилась в КНДР для обсуждения денуклеаризации.
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