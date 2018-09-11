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Трамп отменил визит в Ирландию
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Трамп отменил визит в Ирландию 

Газета.Ru + ещё 8 53 минуты назад
Фото: Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Ирландию, который был запланирован на ноябрь, передает "Би-би-си".
Отмечается, что Трамп планировал посетить Ирландию после участия в праздничных мероприятиях 11 ноября во Франции. Американский президент собирался на день остановиться в Дублине, после чего отправиться в свой гольф-клуб в Дунберге.
По заявлению Белого дома, отмена визита в Ирландию стала результатом пересмотра графика всей европейской поездки Трампа.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трампа может второй раз за четыре месяца посетить Шотландию для игры в гольф. Как отмечается, визит Трампа вызвал волну протестов в в Шотландии.
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