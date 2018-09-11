Трамп отменил визит в Ирландию

Отмечается, что Трамп планировал посетить Ирландию после участия в праздничных мероприятиях 11 ноября во Франции. Американский президент собирался на день остановиться в Дублине, после чего отправиться в свой гольф-клуб в Дунберге.

По заявлению Белого дома, отмена визита в Ирландию стала результатом пересмотра графика всей европейской поездки Трампа.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трампа может второй раз за четыре месяца посетить Шотландию для игры в гольф. Как отмечается, визит Трампа вызвал волну протестов в в Шотландии.