Черный понедельник для рубля, жесткий ответ Украине и другие события дня

Путин сделал замечание министрам
Президент России Владимир Путин уверен, что деньги от акцизов должны направляться в регионы.
МИД Польши «зачистили» от выпускников МГИМО
Практически все сотрудники министерства иностранных дел Польши, окончившие МГИМО, уволены, заявил в понедельник глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович.
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке заявил, что Токио в октябре 2018 года еще больше облегчит визовый режим для россиян.
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Смоленской области члена запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ"). Мужчина по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) должен был ликвидировать одного из лидеров самопровозглашенной Донецкой республики.
Определена судьба повышенных пенсий депутатов
Законопроект о добровольном отказе депутатов от повышенной пенсии поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Черный понедельник: евро придавил рубль
Курс евро впервые с марта 2016 года превысил 81 рубль, свидетельствуют данные торгов.
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Эксперты авиационной отрасли заявили о вине пилотов в жесткой посадке в Сочи 1 сентября лайнера Boeing-737 авиакомпании UTair. Как сообщает Life.ru, специалисты расшифровали записи бортовых самописцев и пришли к выводу, что экипаж переоценил своё мастерство.
РПЦ готовит жесткий ответ на автокефалию Украины
Если Константинополь признает автокефалию Украинской православной церкви, ответ Русской православной церкви будет крайне жестким, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Британец нашел пропавший малазийский Boeing
Малайзийский Boeing 777-200, который пропал 8 марта 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин, может находиться в горах Камбоджи. Британский следопыт Ян Уилсон уверен, что именно его он обнаружил на спутниковых картах Google Maps.
Американец стал депутатом в России
Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска, сообщает РБК.