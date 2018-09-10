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В США заявили о пропаже участника «российского дела»
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Демократы США заявили о пропаже и возможной смерти участника «российского дела» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Лондонский ученый и гражданин Мальты Джозеф Мифсуд, которого в США считают связующей нитью между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями, "пропал и может быть мертв", пишет Daily Mirror со ссылкой на судебные материалы, которые подали демократы в США в рамках иска против России и штаба Трампа.
57-летний Джозеф Мифсуд был профессором в Лондонской дипломатической академии и работал в шотландском университете Стирлинга. Ранее газета The Telegraph писала, что экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос через лондонского профессора Мифсуда пытался организовать встречу с российской стороной.
В судебном иске демократы заявили, что всем ответчикам по делу были разосланы извещения, за исключением Мифсуда, который "пропал и может быть мертв".
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