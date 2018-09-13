Раскрыты нюансы проведения выборов в ДНР и ЛНР

Решение о проведении выборов в самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республиках было принято буквально за сутки после убийства главы ДНР Александра Захарченко . Об этом со ссылкой на источники в непризнанных образованиях в четверг, 13 сентября, сообщает «Росбалт»

«Решение принималось в Кремле, и спущено было нам сверху. До смерти [Захарченко] на тему выборов было наложено табу. Сейчас же идет активная компания по подготовке к ним. Кстати, приехали новые российские кураторы, которые и займутся данной темой», — рассказал агентству источник в администрации главы ДНР.

Отмечается, что интрига будет присутствовать только на выборах главы ДНР — в ЛНР нет реальной альтернативы исполняющему обязанности руководителя республики Леониду Пасечнику

«Ну, если уж сильно напрячься, на выборы можно отправить председателя Совета министров Сергея Козлова или главу МВД Игоря Корнета. Но какой смысл менять шило на мыло, если все они из одной команды? Поэтому думаю, что выбор народа очевиден», — заявил источник в ЦИК ЛНР.

Одним из фаворитов на выборах в ДНР является временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин

«Брошены все силы, чтобы победил Пушилин. Задействуется административный ресурс. Буквально на днях главам городов был дан приказ проконтролировать, чтобы все госслужащие проголосовали за Пушилина и никак иначе. Кроме того, дана команда ЦИКу не допускать к регистрации тех, кто может составить ему реальную конкуренцию», — рассказал собеседник агентства в администрации главы ДНР.

Возможными конкурентами Пушилина на выборах называют бывшего «народного губернатора» Донбасса Павла Губарева и экс-министра обороны ДНР Александра Ходаковского , которые уже объявили о своем желании баллотироваться.

«Мое личное мнение, что у Паши, конечно, хоть и есть свои сторонники, но как политик — он труп. У него нет шансов выиграть выборы даже при условии, что борьба будет честной. Не исключаю, что его могут использовать лишь как технического кандидата, ну, для того, чтобы выборы прошли», — прокомментировал ситуацию сотрудник ЦИК ДНР.

«Ходаковский с его регулярной критикой Захарченко и его команды на сегодня довольно популярен среди молодежи и людей средней возрастной категории. Он харизматичен, а значит может понравиться электорату. Кроме того, его идеи по поводу нового курса ДНР и желание объединиться с ЛНР также импонируют простым людям», — добавил собеседник «Росбалта». При этом сотрудник ЦИК полагает, что шансы на то, что Ходаковскому позволят баллотироваться, довольно малы.

Выборы глав ДНР и ЛНР, а также Народных советов республик назначены на 11 ноября.