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Италия обрушился на ООН с критикой из-за мигрантов
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Глава МВД Италии обрушился на ООН с критикой из-за мигрантов 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в ответ на критику миграционной политики назвал ООН предвзятой и плохо информированной.
Министр отметил, что Италия за последние годы приняла 700 тысяч иммигрантов, многие из которых были нелегалами. При этом он подчеркнул, что государство никогда не встречало сотрудничества со стороны других европейских стран.
"Мы не собираемся брать уроки у кого бы то ни было, а у ООН и подавно", — заявил Сальвини.
Ранее верховный комиссар ООН Мишель Бачелет объявила о намерении "отправить сотрудников в Италию, чтобы оценить сообщения о резко возросшем числе актов насилия и расизма против мигрантов, лиц африканского происхождения и рома".
"Прежде чем проверять Италию, ООН должны провести расследование в своих государствах-членах, которые игнорируют такие элементарные права человека, как свобода и равноправие полов", — отметил Сальвини, известный своей жесткой антимигрантской позицией.
Ранее Бачелет раскритиковала правительство Италии из-за отказа принимать в портах суда неправительственных организаций с мигрантами на борту. "Подобная политическая позиция и другие актуальные события имеют разрушительные последствия для многих людей, которые уже находятся в уязвимом положении. Хотя число мигрантов, которые пересекают Средиземное море, снизилось, показатель смертности тех, кто совершает этот опасный путь, за первые шесть месяцев этого года стал даже выше, чем раньше", — сказала она.

Миграционный кризис

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач.
В начале августа премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что всего за два месяца деятельности его кабинета количество высадок мигрантов в Италии снизилось на 80-85%.
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