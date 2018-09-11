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На совещании ОБСЕ произошла драка
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На совещании ОБСЕ подрались члены правительства и оппозиции Таджикистана 

РИА Новости + ещё 4 55 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / OSCE/Piotr Dziubak /
Драка между членами делегации Таджикистана и сторонниками таджикской оппозиции произошла в Варшаве во время совещания ОБСЕ по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.
На выходе из отеля, где проходит совещание, представитель таджикской оппозиции Сулаймони Орзу пытался вступить в дискуссию с представителем официальной делегации этой страны. По его словам, он хотел сфотографироваться с бывшим членом партии исламского возрождения Таджикистана Аемиддином Сатторовом.
Представитель Душанбе сначала ударил оппонента кулаком по лицу, а потом ногой. Драку быстро прекратили присутствующие рядом сотрудники отеля.
В офисе БЛИПЧ ОБСЕ сообщили, что в настоящее время изучают ситуацию.
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