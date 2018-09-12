Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко

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В ДНР ищут мужчину, который был на месте взрыва в день убийства Захарченко 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики разыскивает мужчину, находившегося в кафе "Сепар" в Донецке в день убийства там главы ДНР Александра Захарченко.
mvddnr.ru
Фото разыскиваемого размещено на сайте МВД ДНР.
"Продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств теракта в кафе "Сепар", в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко; 31 августа 2018 года в кафе находился гражданин, фотографию которого в данный момент вы видите на экране. Просьба указанному лицу и гражданам, располагающим какой-либо информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
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