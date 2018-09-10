Визит военного атташе США насторожил ДНР

В ДНР опасаются обострения из-за визита в Донбасс военного атташе США

"Нашей разведкой получены данные о запланированном на 12 сентября прибытии в зону ООС (Операции объединенных сил — ред.) военного атташе при посольстве США Пола Шмидта. Данный куратор ВСУ планирует посетить штабы 128 и 136 бригад на мариупольском направлении", — заявил Безсонов журналистам.

Представитель оперативного командования ДНР добавил, что 11 сентября в Донбасс планируется прибытие 12 иностранных офицеров для участия в мероприятиях по боевой подготовке украинских силовиков.