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Визит военного атташе США насторожил ДНР
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В ДНР опасаются обострения из-за визита в Донбасс военного атташе США 

РИА Новости + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается обострения ситуации в Донбассе в связи с визитом на подконтрольную Киеву территорию военного атташе при посольстве США на Украине Пола Шмидта, заявил в понедельник руководитель пресс-службы ведомства Даниил Безсонов.
"Нашей разведкой получены данные о запланированном на 12 сентября прибытии в зону ООС (Операции объединенных сил — ред.) военного атташе при посольстве США Пола Шмидта. Данный куратор ВСУ планирует посетить штабы 128 и 136 бригад на мариупольском направлении", — заявил Безсонов журналистам.
Представитель оперативного командования ДНР добавил, что 11 сентября в Донбасс планируется прибытие 12 иностранных офицеров для участия в мероприятиях по боевой подготовке украинских силовиков.
"Мы не исключаем обострения ситуации на линии разграничения в зоне ответственности посещаемых Шмидтом соединений. В прошлый раз 23 июля во время посещения этим куратором 93 бригады… был обстрелян населенный пункт Докучаевск… Тогда ранение получила мирная жительница", — заявил Безсонов.
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