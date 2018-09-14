Глава МИД Люксембурга перешел на брань

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сорвался на брань, слушая в пятницу выступление главы МВД Италии Маттео Сальвини на конференции в Австрии, посвященной вопросам миграции.
В Вене в пятницу прошли переговоры с участием министров внутренних дел стран ЕС, на которых обсуждались вопросы миграции. На одном из закрытых для прессы совещаний произошел инцидент с участием итальянского министра и Ассельборна, который также курирует вопросы миграции и убежища.
Видеозапись словесной перепалки попала в интернет, ее, в частности, выложил в своем аккаунте в Twitter сам Сальвини.
Paragona i nostri nonni emigrati ai clandestini che sbarcano oggi, vuole più immigrati in Europa e conclude urlando: «Merda».
Ma in Lussemburgo, paradiso fiscale che non può dare lezioni all’Italia, non hanno nessuno di più normale che faccia il Ministro? #Asselborn pic.twitter.com/CGMh4cBY49— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 сентября 2018 г.
По сообщению люксембургского издания Paperjam, Сальвини, выступая перед своими европейскими коллегами, заявил, что его стране мигранты не нужны.
"Возможно, такая потребность есть в Люксембурге", — сказал итальянский министр.
Выступления итальянского коллеги не выдержал глава люксембургского МИД, который, сорвав с себя наушники, попытался перебить Сальвини.
"В Люксембурге были десятки тысяч итальянцев, которые приехали как мигранты, которые работали в Люксембурге, чтобы у вас в Италии были средства для детей. Да черт возьми!" — вспылил Ассельборн на французском, использовав при этом бранное слово.
В распространенном по итогам переговоров заявлении главы МИД Люксембурга говорится, в частности, что "Европа нуждается в легальной миграции перед лицом старения своего населения".
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер внес в среду пакет предложений по решению вопросов миграции и усилению охраны внешних границ ЕС, в частности, путем повышения полномочий европейской пограничной службы.