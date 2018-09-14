Глава МИД Люксембурга обматерил Сальвини

Глава МИД Люксембурга перешел на брань, слушая речь Сальвини про мигрантов

Вене в пятницу прошли переговоры с участием министров внутренних дел стран ЕС , на которых обсуждались вопросы миграции. На одном из закрытых для прессы совещаний произошел инцидент с участием итальянского министра и Ассельборна, который также курирует вопросы миграции и убежища.

Paragona i nostri nonni emigrati ai clandestini che sbarcano oggi, vuole più immigrati in Europa e conclude urlando: «Merda».

Ma in Lussemburgo, paradiso fiscale che non può dare lezioni all’Italia, non hanno nessuno di più normale che faccia il Ministro? #Asselborn pic.twitter.com/CGMh4cBY49— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 сентября 2018 г. Видеозапись словесной перепалки попала в интернет, ее, в частности, выложил в своем аккаунте в Twitter сам Сальвини.

По сообщению люксембургского издания Paperjam, Сальвини, выступая перед своими европейскими коллегами, заявил, что его стране мигранты не нужны.

"Возможно, такая потребность есть в Люксембурге", — сказал итальянский министр.

Выступления итальянского коллеги не выдержал глава люксембургского МИД , который, сорвав с себя наушники, попытался перебить Сальвини.

"В Люксембурге были десятки тысяч итальянцев, которые приехали как мигранты, которые работали в Люксембурге, чтобы у вас в Италии были средства для детей. Да черт возьми!" — вспылил Ассельборн на французском, использовав при этом бранное слово.

В распространенном по итогам переговоров заявлении главы МИД Люксембурга говорится, в частности, что "Европа нуждается в легальной миграции перед лицом старения своего населения".

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.