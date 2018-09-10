Порошенко поймали на подготовке терактов в России

Задержанным оказался уроженец Республики Дагестан Меджид Магомедов, сообщает РИА Новости . На допросе он заявил, что спецслужбы Незалежной снабжают боевиков "ИГ" оружием для организации терактов на территории России.

Как выяснилось, в начале этого года задержанный побывал на Украине, где с представителями исламистов решал вопросы о поставке оружия бандитскому подполью на Северном Кавказе.

"Они познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация. — Прим. ред.)", — заявили в ФСБ.

Магомедов был задержан в момент подготовки преступления. У него изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, пистолет с глушителем и боеприпасы.

Напомним, что в конце августа при взрыве в центре Донецка был убит глава ДНР Александр Захарченко . Власти самопровозглашенной республики обвинили в организации теракта украинские власти.

До этого к террористической деятельности официальный Киев призывал бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко . В интервью одному из телеканалов он заявил, что между Россией и Украиной идет война, а раз так — руководству Незалежной необходимо бороться с "российской агрессией" любыми доступными методами.