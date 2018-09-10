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МИД Польши «зачистили» от выпускников МГИМО
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В МИД Польши рассказали о «чистке» ведомства от выпускников МГИМО 

РИА Новости + ещё 3 20 минут назад
Фото: Reuters
Практически все сотрудники министерства иностранных дел Польши, окончившие МГИМО, уволены, заявил в понедельник глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович.
"Мы можем сказать, что руководство ведомства было заменено почти на 100%. На руководящих должностях в настоящее время нет людей, будь то в стране или в загранпредставительствах, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО", — заявил Чапутович.
Он отметил, что с момента приведения к присяге правительства "Права и справедливости" были или в ближайшее время будут заменены 86 послов Польши из 101. Кроме того, сменились практически все из 111 директоров и заместителей директоров департаментов МИД.
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