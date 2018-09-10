В Израиле появился предвестник конца света

The Sun сообщил о появлении предвестника конца света в Израиле

Израиле родился теленок красного цвета, который упоминается в эпизоде священного писания иудаизма — Торе, сообщили в иерусалимском институте Храма. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Для приверженцев иудаизма красная корова занимает центральное место в предсказании "конца времен". В материале отмечается, что сотрудники института Храма в Иерусалиме уже провели "тщательное обследование" теленка.

В материале отмечается, что в институте несколько лет назад была начата программа, целью которой поставлена задача вырастить красную корову в Израиле. Согласно этой программе предполагалось, что для этого будут использованы замороженные эмбрионы крупного рогатого скота породы "ангус" красной масти. После чего этими эмбрионами оплодотворяют местных коров, говорится в материале. Так, иудейские и христианские последователи ортодоксального толка верят, что после рождения красного теленка они смогут восстановить третий иерусалимский храм на Храмовой горе.

По мнению верующих, рождение красной коровы согласуется с пророчеством и означает приближение Апокалипсиса.