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Родился предвестник конца света 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: NASA
В Израиле родился теленок красного цвета, сообщает The Sun. В иудаизме красная корова занимает особое место. Израильское Учреждение храма несколько лет работает над задачей вырастить красную корову на израильской земле. Для этих целей местных коров оплодотворяли эмбрионами быков породы «ангус».
Верующие считают, что после рождения красного теленка они смогут возвести Третий храм на Храмовой горе и приблизить пришествие мессии.
thesun.co.uk
После строения двух священных храмов в Израиле перестали рождаться подходящие священные коровы, и ритуалы прекратились. С тех пор иудеи не перестают обследовать всех кандидатов, дабы не пропустить послание Всевышнего, и впустить в мир мессианскую личность. Рождение данной красной коровы в храме Израиля, согласно всем пророчествам в священной Торе, станет началом Апокалипсиса.
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