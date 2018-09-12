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Абэ высказался о ненормальной ситуации с РФ
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Абэ назвал отсутствие мирного договора с Россией ненормальной ситуацией 

РИА Новости + ещё 29 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на ВЭФ, что разделяет с президентом РФ Владимиром Путиным позицию о том, что отсутствие мирного договора между Токио и Москвой — это ненормальная ситуация.
"У нас с президентом Путиным совпадают мнения о том, что это ненормальная ситуация", — сказал Абэ.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
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