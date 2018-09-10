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Эрдоган отправится в Германию и США
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Эрдоган посетит Германию и США в конце сентября 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Соединённые Штаты и Германию в конце сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
«Господин президент с 23 по 27 сентября будет находиться в Соединённых Штатах Америки для участия в (сессии — RT) Генассамблеи ООН. С 27 по 29 сентября он нанесёт визит в Германию», — сообщается в коммюнике.
Ранее Эрдоган допустил вероятность встречи с российским лидером Владимиром Путиным после своего визита в Германию.
31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в Эрдогане в связи с ситуацией с американским пастором Эндрю Брансоном.
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