В ООН обвинили КНДР в нарушении санкций

Как сообщает WSJ, в докладе приводятся новые данные о незаконных продажах вооружения, скрытых поставках топлива и о запрещённых финансовых операциях.

Отмечается, что КНДР была замечена в продаже оружия таким странам, как Сирия, Йемен и Ливия.

В докладе говорится о значительном росте импорта топлива.

Также сообщается о поставках угля из Северной Кореи в Китай.

«Подобные нарушения делают последние санкции США неэффективными», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что власти США намерены создать международную коалицию, которая будет заниматься отслеживанием судов, осуществляющих поставки в КНДР в обход санкций.