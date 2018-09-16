В ООН обвинили КНДР в нарушении санкций 

Согласно новому докладу Организации Объединенных Наций, КНДР нарушает экономические санкции.
Как сообщает WSJ, в докладе приводятся новые данные о незаконных продажах вооружения, скрытых поставках топлива и о запрещённых финансовых операциях.
Отмечается, что КНДР была замечена в продаже оружия таким странам, как Сирия, Йемен и Ливия.
В докладе говорится о значительном росте импорта топлива.
Также сообщается о поставках угля из Северной Кореи в Китай.
«Подобные нарушения делают последние санкции США неэффективными», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что власти США намерены создать международную коалицию, которая будет заниматься отслеживанием судов, осуществляющих поставки в КНДР в обход санкций.