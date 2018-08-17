КНДР научилась обходить санкции

По данным американской разведки, поставки топлива в Северную Корею в последнее время значительно увеличились. В свою очередь Пхеньян продолжает активно экспортировать уголь. Главный покупатель — Китай. Такие данные опубликовала газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад ООН.
В документе отмечается, что с помощью китайских и российских бизнесменов Северная Корея научилась обходить ограничения. Например, китайские компании покупают у КНДР железо, сталь и многое другое на десятки миллионов долларов. Кроме того, увеличился поток туристов из Поднебесной. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, в 2017 году Вашингтон объявил о начале кампании "максимального давления" на КНДР. Санкции должны были помешать Пхеньяну зарабатывать деньги.