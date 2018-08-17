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КНДР научилась обходить санкции
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СМИ: Санкции ООН против КНДР не работают 

Российская Газета + ещё 93 17 августа 2018
Фото: Reuters
Введенные еще в прошлом году санкции ООН против КНДР не работают.
По данным американской разведки, поставки топлива в Северную Корею в последнее время значительно увеличились. В свою очередь Пхеньян продолжает активно экспортировать уголь. Главный покупатель — Китай. Такие данные опубликовала газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад ООН.
В документе отмечается, что с помощью китайских и российских бизнесменов Северная Корея научилась обходить ограничения. Например, китайские компании покупают у КНДР железо, сталь и многое другое на десятки миллионов долларов. Кроме того, увеличился поток туристов из Поднебесной. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, в 2017 году Вашингтон объявил о начале кампании "максимального давления" на КНДР. Санкции должны были помешать Пхеньяну зарабатывать деньги.
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