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Ким Чен Ын попросил Россию о помощи
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Ким Чен Ын попросил Россию о помощи 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассчитывает на помощь России в вопросе ослабления санкций в отношении своей страны. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Пхеньян, передает РИА Новости.
По ее словам, Ким Чен Ын отметил растущую роль Москвы на мировой арене и ее влияние.
«Он очень рассчитывает, что Россия будет предпринимать усилия по ослаблению санкций в отношении Северной Кореи в связи с теми шагами, которые они [США и КНДР] уже делают в рамках взятых на себя обязательств после переговоров в Сингапуре», — сообщила Матвиенко.
Она подчеркнула, что во время беседы северокорейский лидер отзывался об американском президенте Дональде Трампе очень корректно.
«Он очень дипломатично, корректно высказывался о том, что саммит сингапурский прошел успешно», — заявила председатель Совфеда.
В то же время в переговорах с США «никаких односторонних шагов без встречной реакции не планируется», отметила она.
Матвиенко сообщила, что северокорейский лидер также твердо намерен двигаться по пути денуклеаризации, диалога с Южной Кореей и к последующему объединению, а также говорил о планах соединения автомобильных и железных дорог на полуострове.
Кроме того, Ким Чен Ын назвал прекрасным послание от российского президента Владимира Путина и передал ответное, отметила политик.
«Он на словах сказал, просил передать Владимиру Владимировичу самые добрые пожелания, что он высоко ценит его работу, работу России по поддержке Северной Кореи, намерение расширять наше сотрудничество», — сказала она.
Матвиенко встретилась с лидером КНДР 8 сентября.
Первый двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня. По его итогам они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия. Отношения между странами после этого несколько улучшились.
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