Нидерланды отказались помогать «Белым каскам»

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Нидерланды прекратят финансирование организации «Белые каски» 

RT на русском + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Reuters
Правительство Нидерландов прекращает финансирование сирийской оппозиции и организации «Белые каски» в связи с признанием такой стратегии неэффективной. Об этом на брифинге заявили глава МИД страны Стеф Блок и министр по делам внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Кааг.
По их словам, поддержка Нидерландами повстанцев «не возымела желаемых результатов», сообщает Dutch News.
На брифинге министры пессимистично оценили нынешнюю ситуацию в Сирии, заявив, что военная победа правительственных сил «неизбежна», а «присущая нестабильность» означает мрачность перспектив прочного мира.
Тем не менее, Нидерланды продолжат стремиться к политическому урегулированию и будут поддерживать соседние с Сирией страны, которые также пострадали от конфликта, говорится в послании.
При этом, как отмечается, поддержка оппозиции прекратится немедленно, в то время как «Белые каски» продолжат получать помощь до декабря 2018 года.
Ранее Соединённые Штаты США выделили $6,6 млн на работу организации «Белые каски» в Сирии.
В МИД Сирии выступили с осуждением данного решения.
4 мая в Британии заявили, что продолжат оказывать финансовую поддержку «Белым каскам».
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