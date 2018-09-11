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В «акустическими атаках» на Кубе заподозрили Россию
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NBC: США подозревают РФ в «акустическими атаках» на своих дипломатов на Кубе и в Китае 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Разведывательные службы США предполагают, что Россия может стоять за организацией так называемых акустических атак на американских госслужащих на Кубе и в Китае. Об этом во вторник сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Администрация США ранее выступила с утверждением, что в результате некоего внешнего воздействия, называемого в американских СМИ "акустическими атаками", в Гаване с осени 2016 года пострадали более 20 американских госслужащих. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха, врачи позже подтвердили у них наличие этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга. В сентябре прошлого года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне, возложив на Кубу ответственность за эти инциденты.
В конце июня этого года газета The New York Times сообщила, что США вернули на родину 11 человек из американских дипмиссий в Китае в связи с утверждениями об "акустических атаках". Как писала газета, у них были зафиксированы примерно те же симптомы, на которые жаловались американские чиновники на Кубе.
По версии NBC, выводы о возможной причастности РФ к данным инцидентам сделаны на основе сообщений, перехваченных в ходе длительного расследования, которое вели ФБР, ЦРУ и другие американские спецслужбы. Источники телеканала отказались раскрыть содержание этих сообщений. Как отметил телеканал, полученных на данный момент доказательств недостаточно, чтобы официально предъявить Москве обвинения в атаках.
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