Ещё
«США не винят Россию в „акустических атаках“ на Кубе»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп: США не обвиняют Россию в причастности к акустическим атакам на Кубе 

РИА Новости + ещё 35 35 минут назад
Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт призвала скептически относиться к публикациям о якобы причастности России к "акустическим атакам" на американских дипломатов на Кубе и в Китае.
"Мы видели волну новостей, где вина возлагалась на российские власти со ссылкой на неназванных американских чиновников. Я бы попросила всех сейчас отнестись к заявлениям этих чиновников очень скептически. Как вы должны знать, расследование продолжается", — сказала Науэрт во вторник журналистам.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что США подозревают, что за акустическим воздействием на американских дипломатов на Кубе и в Китае, которое привело к проблемам со здоровьем у них, может стоять Россия.
По словам Науэрт, на сегодня не установлены ни причина, ни ответственные за произошедшее личности или группы.
По данным американской стороны, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались "атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. В конце сентября 2017 года госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению Кадыров: глава Росгвардии поступил как настоящий мужчина
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов386
Украинца выгнали из студии российского ток-шоу724
Поклонская пошла против депутатов207
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом125
«Химатака» в Идлибе и другие события дня76
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение