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Визит главы МИД Индии в Сирию сорвался
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Глава МИД Индии отложила поездку в Сирию 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж отложила запланированный на текущую неделю визит в Сирию из-за неблагоприятной обстановки в сфере безопасности в этой стране, сообщил РИА Новости источник в индийском внешнеполитическом ведомстве.
"В связи с тем, как развивается ситуация в Сирии, министр иностранных дел была вынуждена отложить свой визит в эту страну. Новые даты будут определены позднее, после согласования с принимающей стороной", — сообщил собеседник агентства.
Официально поездка Сварадж в Сирию не была анонсирована, однако, как сообщал ранее журналистам посол арабской республики в Нью-Дели, главу МИД Индии ждали с визитом в страну на текущей неделе.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование и восстановление САР.
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