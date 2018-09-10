Владелец российского танкера обратился к Порошенко

Владелец танкера «Механик Погодин» обратился к Порошенко

Компания "В. Ф. Танкер" — владелец заблокированного в порту Херсон российского судна "Механик Погодин" — обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе компании.

"ООО "В. Ф. Танкер" направило обращение в адрес президента Украины Петра Порошенко. По мнению компании, президент государства должен вмешаться в ситуацию с удержанием в порту Херсон российского танкера "Механик Погодин" и способствовать принятию справедливого решения об освобождении судна, что подтвердит готовность Украины обеспечить гарантированные права для партнерских иностранных компаний в соответствии с нормами международного права", — говорится в сообщении.

Украинская сторона заблокировала судно "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту в порту Херсона 10 августа. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг" , против которой были введены санкции. Между тем компания-оператор судна "В. Ф. Танкер", которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.

По словам капитана судна, танкер доставил на Украину дизельное топливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering.