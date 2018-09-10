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Владелец российского танкера обратился к Порошенко
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Владелец танкера «Механик Погодин» обратился к Порошенко 

ТАСС + ещё 3 54 минуты назад
Фото: ООО "В.Ф.Танкер"
Компания "В. Ф. Танкер" — владелец заблокированного в порту Херсон российского судна "Механик Погодин" — обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе компании.
"ООО "В. Ф. Танкер" направило обращение в адрес президента Украины Петра Порошенко. По мнению компании, президент государства должен вмешаться в ситуацию с удержанием в порту Херсон российского танкера "Механик Погодин" и способствовать принятию справедливого решения об освобождении судна, что подтвердит готовность Украины обеспечить гарантированные права для партнерских иностранных компаний в соответствии с нормами международного права", — говорится в сообщении.
Украинская сторона заблокировала судно "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту в порту Херсона 10 августа. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг", против которой были введены санкции. Между тем компания-оператор судна "В. Ф. Танкер", которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.
По словам капитана судна, танкер доставил на Украину дизельное топливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering.
Ранее именно представитель СБУ сообщил, что "приняты меры по блокировке активов" в отношении судна "Механик Погодин" и что ожидается решение суда о его задержании. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил 17 августа, что Киев может конфисковать и продать танкер. А заместитель так называемого постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов 18 августа утверждал, что Киев заблокировал танкер в порту Херсона на три года.
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