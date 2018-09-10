США решили избежать международного суда санкциями

«Если МУС начнет расследования в отношении США, Израиля или других наших союзников, мы не будем бездействовать», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что судьям МУС могут закрыть въезд в страну, наложить санкции на их средства, находящиеся в американской финансовой системе, а также привлечь к ответственности в соответствии с американскими законами.

В подготовленном заявлении также отмечается, что США сделает «то же самое с любой компанией или государством, которое будет участвовать в расследовании МУС в отношении американцев».

Помимо угроз санкциями МУС, Болтон также должен объявить о закрытии вашингтонского представительства Организации освобождения Палестины.

«Администрация Трампа не будет держать открытым офис организации в то время как палестинцы отказываются делать шаги к прямым и значимые переговоры с Израилем, — говорится в черновике. — США всегда будут поддерживать своего друга и союзника — Израиль».