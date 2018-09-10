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США решили избежать международного суда санкциями
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США решили избежать международного суда санкциями 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Вашингтон готовится ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) в случае, если тот начнет расследования в отношении США или Израиля из-за Палестины. Об этом говорится в черновой версии заявления советника президента США Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона, пишет The Wall Street Journal.
«Если МУС начнет расследования в отношении США, Израиля или других наших союзников, мы не будем бездействовать», — говорится в документе.
В нем также отмечается, что судьям МУС могут закрыть въезд в страну, наложить санкции на их средства, находящиеся в американской финансовой системе, а также привлечь к ответственности в соответствии с американскими законами.
В подготовленном заявлении также отмечается, что США сделает «то же самое с любой компанией или государством, которое будет участвовать в расследовании МУС в отношении американцев».
Помимо угроз санкциями МУС, Болтон также должен объявить о закрытии вашингтонского представительства Организации освобождения Палестины.
«Администрация Трампа не будет держать открытым офис организации в то время как палестинцы отказываются делать шаги к прямым и значимые переговоры с Израилем, — говорится в черновике. — США всегда будут поддерживать своего друга и союзника — Израиль».
В июне стало известно о выходе США из Совета по правам человека. Отмечалось, что Вашингтон давно обвиняет СПЧ в предвзятом отношении к Израилю. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли в обращении к СПЧ заявляла о его «неустанной и патологической кампании» против Израиля и призывала исключить из состава страны, в которых ситуация с правами человека считается плохой.
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