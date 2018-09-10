США нашли доказательства планов Асада распылить хлор

В США нашли доказательства готовности Асада распылить хлор

Разведка США подозревает, что речь идет о применении хлора. У ведомства нет данных, будет ли использован запрещенный международными законами отравляющий газ зарин. Асад одобрил применение отравляющего вещества при наступлении на силы «мятежников», уточняет издание.

По информации источников издания, президент США Дональд Трамп изучает возможные варианты военного ответа Сирии. Он не определился, будут ли США атаковать российские и иранские силы, воющие на стороне действующей власти. Собеседник WSJ отметил, что у Пентагона есть политические и экономические инструменты, помимо военных. Однако если американский лидер решит нанести удар, он будет масштабнее предыдущих.

Ранее 10 сентября сообщалось, что Германия тоже рассматривает возможность нанести удары по Сирии в случае применения войсками Асада химического оружия против мирных жителей. До этого готовность выразили Франция и Великобритания.

9 сентября Москва обвинила США в использовании запрещенного оружия в Сирии. По российской версии, самолеты F-15 нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор фосфорными боеприпасами. Согласно дополнительному протоколу Женевской конвенции 1949 года, бомбы с белым фосфором считаются оружием массового поражения. США обвинения отвергли.