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В бундестаге исключили удар по Сирии
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В бундестаге исключили возможность удара Германии по войскам Сирии 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес исключила возможность участия вооружённых сил ФРГ в военных действиях в отношении правительственных сил Сирии.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Таким образом Налес прокомментировала сообщения издания Bild о том, что немецкое Министерство обороны изучает возможность применения своих истребителей-бомбардировщиков Tornado против армии президента Сирии Башара Асада.
«СДПГ не одобрит участие Германии в сирийском конфликте ни в правительстве, ни в парламенте», — отметила она.
Ранее газета Bild со ссылкой на источник писала, что Германия может присоединиться к ударам США, Британии и Франции по Асаду.
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