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Германия может нанести удары по Асаду
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СМИ: Германия может присоединиться к ударам США, Британии и Франции по Асаду 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Министерство обороны Германии изучает возможность применения своих истребителей-бомбардировщиков Tornado против армии президента Сирии Башара Асада, пишет Bild со ссылкой на источники.
По информации издания, глава ведомства Урсула фон дер Ляйен поручила изучить вопрос участия ФРГ в возможных ударах США, Великобритании и Франции по правительственных силам САР в случае применения ими химического оружия.
Как напоминает таблоид, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель исключала возможность участия Германии в военных действиях в Сирии.
Ранее сообщалось, что военная разведка США составила список сирийских объектов, по которым может быть нанесён воздушный удар, если президент страны Дональд Трамп отдаст приказ о нападении.
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