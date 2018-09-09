Ещё
Трамп чуть не объявил войну КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп чуть не объявил войну Северной Корее 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в начале этого года намеревался опубликовать твит о выводе семей 28,5 тысячи американских военнослужащих из Южной Кореи. Министр обороны страны Джеймс Мэттис отговорил его от этого шага, так как подобное заявление Северная Корея могла истолковать как объявление войны и подготовку к нападению на Корейский полуостров. Об этом написал в своей книге «Страх. Трамп в Белом доме» журналист Боб Вудворд, передает в воскресенье, 9 сентября, Express.
Глава Пентагона тогда убедил Трампа, что твит может привести к решению лидера КНДР Ким Чен Ына атаковать Южную Корею и в конечном итоге развязать большую войну.
По словам Вудворда, президент планировал разместить и другой пост с изложением своего видения конфликта между Северной Кореей и США. Трамп, отмечает журналист, хотел написать, что столкновение между двумя странами в конечном счете станет столкновением между двумя людьми. «Человек против человека. Я против Кима», — цитирует репортер твит, который тоже остался неопубликованным.
Книга «Страх. Трамп в Белом доме» поступит в продажу 11 сентября. В Белом доме назвали недостоверными данные, которые в ней приводятся.
Первый двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня. По его итогам они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия. Отношения между странами после этого несколько улучшились.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦИК оценил явку на выборах142
США нанесли удар по Сирии фосфорными бомбами1417
Россияне отказались от Бузовой39
В Белом доме произошел «переворот»38
Побитый Жириновским мужчина оказался украинцем625
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Конфликты
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение