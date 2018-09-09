Трамп чуть не объявил войну КНДР

Трамп чуть не объявил войну Северной Корее

Президент США Дональд Трамп в начале этого года намеревался опубликовать твит о выводе семей 28,5 тысячи американских военнослужащих из Южной Кореи . Министр обороны страны Джеймс Мэттис отговорил его от этого шага, так как подобное заявление Северная Корея могла истолковать как объявление войны и подготовку к нападению на Корейский полуостров. Об этом написал в своей книге «Страх. Трамп в Белом доме» журналист Боб Вудворд, передает в воскресенье, 9 сентября, Express.

Глава Пентагона тогда убедил Трампа, что твит может привести к решению лидера КНДР Ким Чен Ына атаковать Южную Корею и в конечном итоге развязать большую войну.

По словам Вудворда, президент планировал разместить и другой пост с изложением своего видения конфликта между Северной Кореей и США. Трамп, отмечает журналист, хотел написать, что столкновение между двумя странами в конечном счете станет столкновением между двумя людьми. «Человек против человека. Я против Кима», — цитирует репортер твит, который тоже остался неопубликованным.

Книга «Страх. Трамп в Белом доме» поступит в продажу 11 сентября. В Белом доме назвали недостоверными данные, которые в ней приводятся.

Первый двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня. По его итогам они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия. Отношения между странами после этого несколько улучшились.