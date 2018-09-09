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В Сети сообщили о взрывах в Донецке
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В Сети сообщили о взрывах в Донецке 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Телеграм-канал dnr_live сообщил о трех взрывах в центре Донецка, прогремевших около Министерства внутренних дел на площади Дзержинского.
«Информация о взрыве пока не подтверждается. Источник из МВД утверждает, что было попадание нескольких молний в районе пл. Дзержинского», — сообщил паблик чуть позже.
В Минобороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что ничего не знают о взрывах, отметив, что сообщения «о взрыве» стала распространять «какая-то неизвестная дамочка из твиттера», сообщает Федеральное агентство новостей. В пресс-службе МГБ и МВД республики также не располагают никакой информацией на этот счет.
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