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В ДНР упраздняют министерство обороны
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Жучковский рассказал о возможном упразднении министерства обороны ДНР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Владимир Кононов больше не занимает должность министра обороны ДНР, само ведомство может быть упразднено, считает ополченец и блогер Александр Жучковский.
«Владимир Кононов действительно уже не министр обороны (для большинства ополченцев это хорошая новость, «Царь» никогда не пользовался авторитетом в войсках). По слухам, Кононов станет ректором военного училища в Донецке. А нового министра обороны видимо уже не будет, так как само министерство, по предварительной информации, будет упразднено», — написал Жучковский в Telegram-канале.
В пятницу парламент ДНР проголосовал за назначение председателя народного совета Дениса Пушилина и.о. главы республики. Пушилин начал менять состав правительства ДНР.
Прежний глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа.
В сентябре 2016 года США ввели в санкции в отношении ряда членов правительств провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в том числе в отношении главы минобороны ДНР Владимира Кононова.
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