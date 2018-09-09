Швеция пожертвовала «островом мира» в страхе перед РФ

SRF: Швеция пожертвовала «островом мира» в страхе перед «российской угрозой»

После окончания холодной войны Готланд превратился в «остров мира» на Балтийском море, передаёт SRF. В последнее же время Швеция активно наращивает на острове военное присутствие, причём свои действия Стокгольм оправдывает наличием угрозы со стороны России , которая теперь якобы «больше не боится захватывать чужие территории», отмечает журналист швейцарского телеканала.

После окончания холодной войны Готланд превратился в «остров мира» на Балтийском море, а «десять лет назад его и вовсе покинули последние шведские солдаты», пишет в статье на сайте швейцарского телеканала SRF журналист Бруно Кауфман.

В настоящее же время Швеция активно наращивает военное присутствие на Готланде, причём свои действия шведское правительство обосновывает якобы исходящей со стороны Российской Федерации угрозой, уточняет автор статьи.

«Согласно правительству в Стокгольме, ремилитаризация необходима из-за соседа — России, ведь оккупация Крыма показала, что Москва больше не боится захватывать чужие территории. Поэтому теперь, считает шведское руководство, на Готланде необходимо построить многочисленные военные объекты и разместить войска быстрого реагирования», — поясняет журналист SRF.

Прямо сейчас для этих целей на Готланде расчищается большой участок земли, строятся дороги и здания, отмечает Бруно Кауфман.

При этом местное население относится к происходящему на острове с полным пониманием, заверил журналиста швейцарского телеканала подполковник шведской армии Хоканссон.

«Здесь большинство людей приветствуют возвращение военных и чувствуют себя благодаря нашему присутствию более уверенно», — цитирует Хоканссона автор статьи.

Ранее все без исключения шведские партии поддержали «ремилитаризацию» Готланда, и в ближайшие годы остров вновь превратится в важный военный опорный пункт.