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Швеция пожертвовала «островом мира» в страхе перед РФ
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SRF: Швеция пожертвовала «островом мира» в страхе перед «российской угрозой» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
После окончания холодной войны Готланд превратился в «остров мира» на Балтийском море, передаёт SRF. В последнее же время Швеция активно наращивает на острове военное присутствие, причём свои действия Стокгольм оправдывает наличием угрозы со стороны России, которая теперь якобы «больше не боится захватывать чужие территории», отмечает журналист швейцарского телеканала.
После окончания холодной войны Готланд превратился в «остров мира» на Балтийском море, а «десять лет назад его и вовсе покинули последние шведские солдаты», пишет в статье на сайте швейцарского телеканала SRF журналист Бруно Кауфман.
В настоящее же время Швеция активно наращивает военное присутствие на Готланде, причём свои действия шведское правительство обосновывает якобы исходящей со стороны Российской Федерации угрозой, уточняет автор статьи.
«Согласно правительству в Стокгольме, ремилитаризация необходима из-за соседа — России, ведь оккупация Крыма показала, что Москва больше не боится захватывать чужие территории. Поэтому теперь, считает шведское руководство, на Готланде необходимо построить многочисленные военные объекты и разместить войска быстрого реагирования», — поясняет журналист SRF.
Прямо сейчас для этих целей на Готланде расчищается большой участок земли, строятся дороги и здания, отмечает Бруно Кауфман.
При этом местное население относится к происходящему на острове с полным пониманием, заверил журналиста швейцарского телеканала подполковник шведской армии Хоканссон.
«Здесь большинство людей приветствуют возвращение военных и чувствуют себя благодаря нашему присутствию более уверенно», — цитирует Хоканссона автор статьи.
Ранее все без исключения шведские партии поддержали «ремилитаризацию» Готланда, и в ближайшие годы остров вновь превратится в важный военный опорный пункт.
«Таким образом, оттепель в Балтийском море, которая наступила после окончания холодной войны, определённо прошла», — констатирует журналист швейцарского телеканала SRF Бруно Кауфман.
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