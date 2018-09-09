В СНБ заявили, что США продолжают поддерживать демократию в Венесуэле

"Политическое предпочтение США мирного упорядоченного возвращения к демократии в Венесуэле остается неизменным", — приводит издание слова Маркиса.

"Правительство США ежедневно слышит озабоченность венесуэльцев из всех слоев общества — будь то члены правящей партии, службы безопасности, элементы гражданского общества или кто-то из миллионов граждан, вынужденных режимом бежать за границу. Они разделяют одну цель: восстановление демократии на родине ", — добавил он.