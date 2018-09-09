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США продолжают поддерживать демократию в Венесуэле
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В СНБ заявили, что США продолжают поддерживать демократию в Венесуэле 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © Flickr / Márcio Cabral de Moura
Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил после сообщений в СМИ об обсуждении администрацией президента США Дональда Трампа с венесуэльскими офицерами-мятежниками плана по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что США по-прежнему привержены политике мирного "возвращения к демократии в Венесуэле", сообщает газета Politico.
"Политическое предпочтение США мирного упорядоченного возвращения к демократии в Венесуэле остается неизменным", — приводит издание слова Маркиса.
"Правительство США ежедневно слышит озабоченность венесуэльцев из всех слоев общества — будь то члены правящей партии, службы безопасности, элементы гражданского общества или кто-то из миллионов граждан, вынужденных режимом бежать за границу. Они разделяют одну цель: восстановление демократии на родине ", — добавил он.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американские и венесуэльские источники сообщила, что администрация Трампа в течение года обсуждала с венесуэльскими офицерами-мятежниками планы по свержению Мадуро.
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