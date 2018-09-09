Ещё
Британия заподозрила ГРУ в кибератаках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия заподозрила ГРУ в кибератаках 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Источники в правительстве Великобритании утверждают, что Главного управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) якобы провело серию кибератак против британской инфраструктуры.
Утверждается, что приписываемым Москве хакерским атакам подверглись энергетические сети, телекоммуникационные системы и медийные организации Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
В британском Национальном центре кибербезопасности заявляли о более чем 600 «серьезных инцидентах» в 2016–2017 годах.
Источники издания заявляют, что недавний всплеск «российского» кибершпионажа связан с деятельностью лиц, которых якобы готовило ГРУ.
Напомним, спецслужбы Британии и США заявили, что хакеры, поддерживаемые российскими властями, провели «глобальную кампанию по кибершпионажу».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Вдова Захарченко призвала бойцов ДНР к дисциплине и пообещала отомстить за мужа Прилепин объяснил, зачем соратники Захарченко выехали в Россию В Германии рассказали о позоре Запада в Сирии
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малазийский Boeing4
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум449
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева134
Названы подробности смерти премьер‐министра Абхазии55
Раскрыто истинное отношении украинцев к Путину274
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
03:50
Раскрыты подробности похорон Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение