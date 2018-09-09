Британия заподозрила ГРУ в кибератаках

Утверждается, что приписываемым Москве хакерским атакам подверглись энергетические сети, телекоммуникационные системы и медийные организации Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph

В британском Национальном центре кибербезопасности заявляли о более чем 600 «серьезных инцидентах» в 2016–2017 годах.

Источники издания заявляют, что недавний всплеск «российского» кибершпионажа связан с деятельностью лиц, которых якобы готовило ГРУ.

Напомним, спецслужбы Британии и США заявили, что хакеры, поддерживаемые российскими властями, провели «глобальную кампанию по кибершпионажу».